Vale Tudo: Definido o bairro onde Solange Duprat mora no remake

Foi definido que Solange Duprat (Alice Wegmann) mora no Horto, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro

Foi definido que Solange Duprat (Alice Wegmann), diretora de criação da famosa agência de de Vale Tudo, a Tomorrow, vai morar no Horto, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro situado à margem do Jardim Botânico. Na versão original, em 1988, a personagem foi levada por Lídia Brondi e era produtora de moda da revista que leva o mesmo nome da agência de influenciadores digitais. Um ator de Os Dez Mandamentos também foi chamado para a trama de Manuela Dias.

Como na versão original da novela, Solange é apaixonada por Afonso, herdeiro do Grupo Almeida Roitman que foi levado por Cássio Gabus Mendes e agora é feito por Humberto Carrão. Mas, fica claro desde o início que ela tem uma sintonia com Renato (João Vicente de Castro), um cara que não gosta de se comprometer com nada, a não ser com o trabalho.

Alice Wegmann garante que sua personagem no remake adaptado por Manuela Dias é cheia de energia e apaixonante: “Ela é uma mulher absolutamente encantadora, independente, divertida e louca pelo trabalho. Ela resolve tudo a qualquer hora”, assume a atriz.

Vale Tudo Solange Duprat (Alice Wegmann) é diretora de criação da Tomorrow e apaixonada por Afonso (Humberto Carrão), herdeiro do Grupo Almeida Roitman (Fábio Rocha/TV Globo)

Na sinopse de Vale Tudo, Afonso fica totalmente apaixonado por Solange, mesmo com vivências tão diferentes. Mas, o casal promissor precisa lidar com os planos e traições de Maria de Fátima, antes levada por Gloria Pires e agora por Bella Campos.

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman . Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

Vale Tudo A atriz Lídia Brondi levou a personagem Solange Duprat na versão original da novela, exibida em 1988 (Reprodução/TV Globo)

O elenco de 2025 tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), que passa por mudanças significativas , Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

Vale Tudo de 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.