Thamires Hauch diz “ter raiva” ao comentar sobre ex-presidente do Viradouro

Após término, Thamires Hauch apaga sobrenome do ex e faz desabafo na internet

A escritora e influenciadora Thamires Hauch abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre o fim de seu casamento com Marcelinho Calil, ex-presidente da escola de samba Viradouro. O rompimento se tornou público há pouco mais de uma semana e, segundo ela, foi motivado por uma traição descoberta recentemente.

Desde o anúncio da separação, a escritora já tomou medidas para se distanciar do ex-marido, incluindo a retirada do sobrenome dele de seu perfil no Instagram. Em uma postagem sincera, admitiu que sente raiva e frustração diante da situação.

“Já falei pra vocês que vou sair daqui, mas não é simples. Quem se separou sabe. Foi um dia muito ruim para mim. Tenho muita raiva. Raiva é o sentimento que eu tenho. Não fico tristonha, não fico aquela coisa melancólica. Não tenho melancolia, eu tenho raiva e não acho legal ficar passando isso para vocês. Quando tenho raiva, deixo essa raiva me atravessar”, disse Thamires.

Ela ainda completou: “Eu estava morta de raiva, chorei várias vezes, então são sentimentos que vão nos atravessar. Não achem que ‘ela está zero, já esqueceu’. Não! Estou aqui, mas seja visitante da fossa, não moradora. Não estou em uma fossa de tristeza, de saudade, de forma alguma. A raiva é um sentimento melhor, porque a tristeza pode te paralisar e a raiva te movimenta. É o que estou fazendo”.

Após se separar de influenciadora, ex-presidente da Viradouro se envolve com porta-bandeira do Salgueiro

Conforme noticiamos no dia 11 desse mês, os bastidores do carnaval carioca foram movimentados nos últimos dias com a confirmação do término entre Thamires Hauch e Marcelinho Calil.

A influenciadora digital anunciou recentemente a separação, encerrando uma relação que gerou grande repercussão, especialmente pelo filho que o casal teve, prestes a completar um ano. Sem dar detalhes, ela afirmou que deseja seguir em frente e focar em sua vida pessoal.

Enquanto isso, o ex-presidente da Viradouro não ficou muito tempo solteiro. Discreto, ele engatou um romance com Marcella Alves, porta-bandeira do Salgueiro. A dançarina também encerrou recentemente seu casamento com Duda Araújo, empresário do ramo carnavalesco. Com isso, os dois parecem ter encontrado apoio um no outro para recomeçar suas trajetórias amorosas.