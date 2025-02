O rei Charles III estaria em fase terminal e teria feito um pedido a Harry “antes que seja tarde demais”

O rei Charles III tentou permanecer ativo em meio ao diagnóstico de câncer e ao tratamento quimioterápico, mas, apesar das aparências, sua saúde está piorando, segundo a mídia britânica.

A imprensa internacional sustenta que o monarca teria tentado esconder os estragos da sua doença com maquiagem, mas tudo indica que o seu câncer está em estado terminal, pelo que o príncipe William seria forçado a assumir o reinado muito mais cedo do que o esperado.

No meio de sua suposta convalescença, Charles III teria feito um pedido ao filho mais novo, Harry, que renunciou aos títulos reais em 2020, para se mudar com sua esposa Meghan Markle para os Estados Unidos.

O pedido do rei Charles III à decisão do príncipe Harry e William

O príncipe William, futuro herdeiro do trono, teria tomado a decisão de se mudar para Clarence House (residência de seu pai e de Camila Parker) com sua esposa Kate Middleton e seus filhos, para iniciar a transição de comando, mas como se isso não bastasse, ele teve que se comunicar com seu irmão a pedido de seu pai.

Lembremos que William e Harry ficaram afastados depois que o filho mais novo de Lady Di revelou em seu documentário na Netflix e em seu livro ‘Spare’ as brigas que teve com os príncipes de Gales por causa de sua esposa Meghan, que também teria sofrido racismo.

É por isso que Sua Majestade pediu para ver o seu filho Harry para deixar para trás os ressentimentos e reconsiderar várias questões pendentes, porque não quer que “seja tarde demais” e quer curar as feridas do passado.

Apesar de suas tentativas, não seria fácil para Harry retornar ao Reino Unido para permitir o retorno da família real, já que ele formou sua própria família na Califórnia e sua esposa se recusaria totalmente a se integrar.

No entanto, meses antes, fontes próximas do ex-duque de Sussex garantiram que a doença do seu pai o levou a considerar abordá-lo. Além disso, Charles III também teria pedido para conhecer os netos antes de morrer.

Apesar das atualizações na imprensa britânica, o Palácio de Buckingham tem tentado manter confidenciais as informações sobre a saúde do rei, uma vez que os médicos lhe deram menos de um ano de vida.