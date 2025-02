Novo casal? Fãs especulam romance entre Maisa e Memphis Depay após interações nas redes sociais

Rumores de envolvimento entre Memphis Depay e Maisa crescem após compartilhamento no Instagram - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma simples interação nas redes sociais foi o suficiente para gerar especulações sobre um possível envolvimento entre Maisa Silva e Memphis Depay. O jogador do Corinthians compartilhou um vídeo da atriz em seus stories do Instagram, dizendo: “Maisa entende a vida”.

A publicação ficou no ar por poucos minutos antes de ser apagada, mas isso não impediu os fãs de começarem a comentar sobre um possível romance entre os dois.

O burburinho aumentou depois que ambos passaram a se seguir no Instagram. No entanto, até o momento, não há registros de que tenham se encontrado pessoalmente ou publicado fotos juntos.

A especulação cresceu ainda mais porque, em janeiro, a atriz compartilhou um álbum de fotos após assistir a um jogo do Corinthians na Neo Química Arena. Entre os registros, havia um vídeo do jogador entrando em campo. Na legenda, ela se declarou ao time: “Meu domingo não poderia ter sido melhor! Te amo, Corinthians.”

Conhecida por seu amor pelo clube paulista, a apresentadora frequentemente posta fotos vestindo a camisa alvinegra. No vídeo compartilhado pelo perfil oficial do Paulistão, ela aparecia uniformizada, acompanhando a partida no estádio.

Enquanto isso, Memphis, que chegou ao Corinthians em setembro de 2024, assumiu a camisa 10 do time neste ano. O holandês acumula passagens por grandes clubes europeus e tem uma carreira consolidada no futebol internacional.

Apesar das especulações, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto. O time da atriz também não respondeu aos questionamentos da imprensa sobre um possível envolvimento entre ela e o atleta.