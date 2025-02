Musa da Viradouro, Carolina Macharethe impressiona usando figurino com mais de mil chaves

A musa da Unidos de Viradouro, Carolina Macharethe, atraiu todos os olhares durante o último ensaio técnico da escola na Sapucaí. O destaque foi sua fantasia composta por mais de mil chaves, criada para simbolizar a libertação, tema ligado ao enredo da agremiação sobre Malunguinho, líder quilombola que resistiu à escravidão.

ANÚNCIO

Aos 23 anos, Carolina já tem um longo histórico no samba. Natural do Morro do Turano, na Tijuca, Rio de Janeiro, ela foi influenciada pela avó, que fazia parte da velha guarda da Estácio de Sá. Desde a infância, participou de diversas escolas, como Império da Tijuca, São Clemente, Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca, até conquistar o posto de musa da Viradouro em 2022.

LEIA TAMBÉM:

Ascensão no samba e reconhecimento na internet

A presença marcante da dançarina na avenida não passou despercebida. Nos últimos anos, vídeos de suas performances viralizaram e seu número de seguidores nas redes sociais disparou, ultrapassando 144 mil fãs no Instagram.

O responsável pelo figurino de impacto foi o estilista Daniel Zarmanno, que destacou o desafio e a satisfação de desenvolver uma peça tão elaborada. “Desde o início, sabíamos que seria um trabalho especial, e o resultado ficou incrível”, comentou o criador.

A Viradouro será a terceira escola a desfilar no dia 2 de março, e Carolina promete mais um show de elegância e carisma na avenida. Seu amor pelo samba e a conexão com a comunidade reforçam a importância de sua presença na escola.