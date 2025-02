Lorena Improta e Léo Santana se declaram um para o outro nas redes sociais em data especial

Nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a dançarina, Lorena Improta, de 31 anos, e o cantor, Léo Santana, 36, usaram as redes sociais para trocar declarações apaixonadas.

O motivo? Os dois estão completando quatro anos de casamento. Juntos desde 2017 e são casados desde 2021, os artistas são pais da pequena Liz, de 3 anos de idade.

Em seu perfil no Instagram, Lorena publicou duas fotos ao lado do amado e se declarou. “4 anos do nosso sim! E eu continuo dizendo SIM todos os dias para o meu parceiro de vida, meu grande amor, o homem que me deu meu melhor presente”, escreveu ela.

“Hoje não é dia de comemorar só o nosso casamento, mas também nossas escolhas diárias um pelo outro, cada desafio, cada perrengue, cada conversa, cada abraço e cada alegria que nos trouxe até aqui e ainda vai nos levar muito longe”, continuou.

“Sou apaixonada por nós dois e nunca vou cansar de dizer isso, que o nosso amor continue gigante como você, meu nenu. Te amo”, finalizou a dançarina.



Em sua conta na rede social, Léo compartilhou um vídeo emocionante do dia em que os dois subiram ao altar e escreveu: “4 anos de casados e #TBT do sim mais certeiro que dei em toda a minha vida. O sim que dei a Lore, ao nosso amor, a nossa família, a nossa Liz e a TUDO o que temos hoje”.

“Minha neni, sou grato a Deus pela tua vida em minha vida durante todos esses anos. Feliz, realizado e honrado por ter me casado com uma mulher que sou verdadeiro fã em todos os sentidos: da esposa, da profissional, da mãe de Liz e dos filhos que iremos ter, da amiga e parceira, da sócia e de tudo o que você se propõe a fazer com tanto empenho”.

E completou: “Te amo, respeito e admiro. Todos os dias e para sempre. Sou muito abençoado por termos nos escolhido, Lorena”.

