Jojo Todynho manda a real após Oruam ser preso no RJ: “Acha que a vida é um morango”

Nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a cantora e apresentadora Jojo Todynho, de 28 anos, usou seu perfil no Instagram para comentar sobre a prisão do rapper Oruam, 23.

O artista foi detido na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no final da tarde por “dar um cavalo de pau na rua”. Ele foi levado para o 16ª DP (Barra) e autuado em flagrante por direção perigosa.

Nos stories, Jojo, que é amiga de Mauro, nome de batismo do rapper, e de sua família, mandou um recado sincerão. “O Mauro é um menino maravilhoso. O que acontece é que o Mauro é um jovem que acha que a vida é um morango e essa tropa aí bota pilha, e ele vai lá e faz. Também pela inconsequência de achar que está acima da impunidade”, iniciou.

“Por isso eu falo para vocês, jovens, se pega um policial despreparado, tem noção da m*rda? Mauro, quem gosta de você é sua família. O povo bota pilha porque na hora não fica um. Acorda, meu filho”, continuou a campeã de ‘A Fazenda 12’.

“Por ter um carinho por você, por seus familiares, que eu deixo esse recado para você e para outros jovens. Se a sociedade já te taxa e te pinta da forma que eles fazem, você vai entregar o boi? Vai assinar embaixo? Porque é isso que o povo quer ver. É só isso que acontece no nosso país”, disse.

“E não vai poder vir com discurso e dizer que foi racismo porque não foi. É inconsequência, falta de responsabilidade com a sua vida e a com a de outras pessoas. E se coloca a vida de outra pessoa em risco? Olha a m*rda [...]”.

Por fim, Jojo direcionou um recado para a juventude: “O nosso país está cada dia pior. Então, estudem, vão procurar ter um futuro promissor, deem valor às pessoas que estão do seu lado e te dão conselhos [...]”, declarou.

“Quando a gente é jovem e inconsequente, a gente não quer escutar ninguém. A gente quer viver a vida e acha que a vida é um morango. Não é. Busquem sabedoria e maturidade porque um dia você vai olhar para trás e vai se envergonhar das coisas que já fez”, finalizou.

