História de Amor: Joyce pode perder o bebê durante a gestação de risco?

Joyce (Carla Martins) pode perder o bebê durante a sua gestação de risco em História de Amor (1995), novela escrita por Manoel Carlos e reprisada nas tardes da TV Globo, no Edição Especial. Antes do parto, Joyce revela sentimento sobre a mãe após tapa na cara .

Assustada, a filha de Helena (Regina Duarte) ainda enfrenta uma barra ao cair da escada, precisando ser levada às pressas para o hospital. Ela também é abandonada pelo irresponsável Caio (Ângelo Paes Leme), pai do bebê.

No hospital, a personagem de Carla Martins em História de Amor passa por uma cesariana de emergência, tudo para salvar a criança. Antes disso, ela toma um remédio e ouve os conselhos da enfermeira, que tenta acalmá-la. Joyce também é acompanhada pela mãe, que afirma que Alice vai nascer saudável, após ouvir que a filha está com medo.

Pai presente

Irresponsável no começo da gestação de Joyce, Caio coloca a mão na consciência e vai ao hospital para dar apoio a Joyce e é informado pela sogra que a namorada está sendo preparada para a cesariana. Antes do parto de risco, o rapaz pede perdão por tudo que fez: “Eu não queria que fosse assim”, diz a gestante.

História de Amor Caio (Angelo Paes Leme) pede perdão para Joyce (Carla Martins) antes do parto da filha (Bazilio Calazans/TV Globo)

“A nossa filha vai nascer direitinho, tá? A gente só vai conhecê-la mais rápido. Não fica preocupada, vai dar tudo certo”, fala o personagem levado por Ângelo Paes Leme na novela do Edição Especial. Para tranquilizar a namorada ainda mais ele diz que Daniel (José de Abreu) deixou claro que nada de mal vai acontecer com ele e o bebê.

Detalhes da novela