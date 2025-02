Garota do Momento: Anita leva um choque ao ver Edu e Celeste na cama

Anita (Maria Flor) fica em choque ao flagrar Edu (Caio Manhente) e Celeste (Debora Ozório) na cama no capítulo de Garota do Momento previsto para 10 de março, após retornar para buscar uma carteira que esqueceu em casa, antes do passeio com Alfredo (Eduardo Sterblitch). Em outro momento da novela das seis, Érico ( Silvero Pereira ) é vítima de um ataque homofóbico de Nelson (Felipe Abib) .

Diferente do pai de Celeste, Anita não é contra o namoro do casal, mas fica um pouco abalada com a situação inusitada dentro da própria casa e diz que ao voltar pretende conversar com os dois, algo que acontece depois dela digerir melhor a situação.

A personagem de Maria Flor em Garota do Momento chama Edu para conversar e reforça que apoia o namoro, mas reprime o filho por ele não ter respeitado a namorada. Após ouvir tudo, Celeste implora para a sogra não contar nada a ninguém, mas ela fala do que viu para Lígia (Palomma Duarte), que também ajudou o namoro escondido de Edu e Celeste , no capítulo de 11 de março.

Garota do Momento Celeste (Debora Ozorio) e Edu (Caio Manhente) transam no capítulo de 21 de fevereiro (Fábio Rocha/TV Globo)

Apaixonado, Edu promete para mãe que vai se casar com Celeste e pede perdão para Celeste antes da cerimônia religiosa. É importante reforçar que a primeira vez do casal acontece no capítulo de Garota do Momento de sexta , 21, quando eles estiverem sozinhos no quarto do rapaz.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

Êta Mundo Bom! Após viver Romeu, Klebber Toledo deseja o sucesso da continuação da novela em 2025 (Paulo Belote/TV Globo)