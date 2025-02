3 coisas sobre ‘Ganhar ou Perder’, nova série da Pixar, que você deve saber antes de assistir

A mais nova aposta da Pixar, ‘Ganhar ou Perder’, já está disponível no Disney+, com os dois primeiros episódios liberados. A animação acompanha a perspectiva de diferentes personagens em um momento crucial: o jogo final de um campeonato de softbol. Com toques de humor, sensibilidade e uma animação envolvente, a série promete emocionar e divertir. Confira três detalhes essenciais antes de assistir:

1. Cada episódio traz um novo ponto de vista: Ao longo da temporada, oito personagens têm suas histórias entrelaçadas, revelando como cada um lida com a pressão e expectativas do grande jogo. Entre eles, crianças inseguras, pais superprotetores e até um árbitro apaixonado ganham destaque.

2. A ansiedade ganha forma física: No primeiro episódio, “Filha do Técnico”, conhecemos Laurie, uma jovem jogadora que enfrenta sua própria insegurança, personificada por uma criatura sensível chamada Sweaty. Conforme a partida se aproxima, o peso de sua ansiedade aumenta, tornando o episódio uma representação tocante da pressão emocional.

3. Um árbitro em busca do amor: No segundo episódio, “Azul”, acompanhamos Frank, um professor e árbitro rigoroso que se esconde por trás de sua armadura emocional. Ao se aventurar em um aplicativo de namoro, ele se depara com uma nova confiança e a possibilidade de reatar um romance do passado.

‘Ganhar ou Perder’ conta com um talentoso elenco de vozes, incluindo Will Forte, Rosa Salazar e Rhea Seehorn. A trilha sonora é assinada por Ramin Djawadi, conhecido por ‘Game of Thrones’. Novos episódios chegam ao Disney+ todas as quartas-feiras.

