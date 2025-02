Volta por Cima: Revelado como Osmar entrega Cacá para Madalena

Osmar (Milhem Cortaz) entrega a verdade sobre o neto de Violeta (Isabel Teixeira) para Madalena (Jéssica Ellen) no capítulo de Volta por Cima previsto para os dias 25 e 26 de fevereiro. Na cena, o bandido já sabe que Cacá (Pri Helena) não está grávida de Jão (Fabrício Boliveira) e pode contar a notícia para ajudar a sobrinha, que ainda é apaixonada pelo ex.

Será no dia 24 de fevereiro que Violeta revela a Cacá que o bebê dela é filho de Baixinho (Rodrigo García), deixando a aliada transtornada com o resultado do teste de DNA. As duas firmam um pacto para que ninguém descubra a verdade e Cacá vai morar na mansão da vilã até o bebê nascer.

Volta por Cima Baixinho (Rodrigo García) é o pai do bebê que Cacá (Pri Helena) espera (Manoella Mello/TV Globo)

Osmar é ciumento

O ciúmes de Cacá é a verdadeira razão para Osmar ajudar a protagonista da novela das sete. Cansado de ver a personagem dormindo no quarto que ele fez para Tati (Bia Santana), o bandido decide contar a verdade sobre o bebê.

Para o personagem de Milhem Cortaz em Volta por Cima o romance de Madá e Jão ganha uma nova chance se eles souberem que ela está grávida de Baixinho. Ele pressiona a noiva sobre a paternidade do bebê de Cacá e ameaça contar toda a verdade para sua sobrinha, deixando a contraventora em pânico.

Novela substituta

O último capítulo de Volta por Cima vai ao ar em 25 de abril. Na segunda-feira, 28, a história de Dona de Mim assume o horário das 19h na TV Globo. A trama é protagonizada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo.

Dona de Mim Cláudia Abreu e Tony Ramos gravam cena de casamento no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro (Manoella Mello/TV Globo)

Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados na trama.