Saiba quem é Tatiane Feiticeira, homenageada por Paolla Oliveira em sua despedida da Sapucaí

Paolla Oliveira se despede do Carnaval e emociona Tatiane Feiticeira - Foto: Reprodução/ Instagram

Tatiane Feiticeira, figura importante da escola de samba Grande Rio, foi mencionada de forma especial por Paolla Oliveira em sua despedida da Sapucaí. A atriz, que decidiu encerrar sua trajetória como rainha de bateria, fez questão de expressar sua gratidão à amiga e companheira de Carnaval.

ANÚNCIO

Natural de Duque de Caxias, a homenageada sempre sonhou em seguir carreira na dança. Ainda na adolescência, ingressou na escola de samba Grande Rio como passista e conquistou o carinho da comunidade.

Seu apelido surgiu devido à semelhança com a personagem de um programa televisivo popular nos anos 2000. Hoje, além de atuar nos bastidores da agremiação como vice-presidente, compartilha momentos da rotina carnavalesca e da vida pessoal nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Paolla Oliveira se despede do Carnaval e desabafa sobre a pressão estética: “sou criticada”

Sempre juntos! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitam dia ensolarado na praia do Rio

Paolla Oliveira lamenta incêndio em fábrica de fantasias de Carnaval no RJ: “Todo o meu apoio e respeito”

Amizade construída no samba

Ainda de acordo com o Terra, a conexão entre as duas se fortaleceu ao longo dos anos dentro da Grande Rio. No último domingo (16), Tatiane fez uma postagem emocionante sobre a saída de Paolla da escola, destacando a parceria e os momentos vividos juntas.

Na publicação, ela relembrou a trajetória da atriz no samba e ressaltou a importância de sua presença na agremiação. “Foi maravilhoso ter você ao nosso lado por tantos anos. Sentiremos muito sua falta, mas continuaremos torcendo por você”, escreveu.

A resposta de Paolla veio com a mesma emoção. Em sua mensagem, agradeceu o apoio e as risadas compartilhadas ao longo da jornada. “Sem você, não teria sido a mesma coisa”, declarou.