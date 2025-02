Rapper A$AP Rocky é inocentado e Rihanna expressa gratidão: “Tocada pela misericórdia”

O rapper A$AP Rocky foi absolvido das acusações de agressão com arma de fogo, encerrando um julgamento que poderia resultar em até 24 anos de prisão. O caso envolvia um desentendimento com o músico A$AP Relli, em 2021, que resultou em disparos durante uma briga de rua. Após a decisão do júri, a cantora Rihanna, esposa do artista, fez uma rara manifestação pública para expressar seu alívio e gratidão.

ANÚNCIO

Em sua conta no Instagram, a artista de 36 anos compartilhou uma mensagem de fé e agradecimento. “A glória pertence a Deus e somente a Ele”, escreveu nos Stories. Além disso, acrescentou que se sentia “agradecida e humildemente tocada pela misericórdia” recebida. A declaração foi bem recebida pelos fãs, que acompanharam o julgamento com grande expectativa.

Foto: Redes Sociais/ Instagram

LEIA TAMBÉM: Taylor Swift é coroada a cantora mais rica do mundo, substituindo Rihanna

Celebração da decisão judicial

A$AP Rocky não conteve a emoção ao ser considerado inocente. O veredicto foi anunciado no Centro de Justiça Criminal Clara Shortridge Foltz, em Los Angeles. Visivelmente abalado, o músico agradeceu ao júri e enfatizou o impacto desse momento em sua vida. “Obrigado por salvarem minha vida. Obrigado por tomarem a decisão certa”, declarou diante da imprensa.

Durante a coletiva, o rapper destacou a importância da fé e demonstrou alívio com o desfecho do caso. “Tenho que agradecer a Deus primeiro. E realmente quero agradecer ao júri por tomar a decisão certa, sabe? Estou muito grato. Isso é uma loucura. Toda essa experiência tem sido insana nos últimos quatro anos, mas sou grato de qualquer forma. Sou grato e abençoado por estar aqui como um homem livre falando com vocês.”

Se tivesse sido condenado, Rocky poderia enfrentar uma pena severa. O casal, que está junto desde 2020, tem dois filhos pequenos: RZA, de dois anos e meio, e Riot, de 18 meses. A absolvição do rapper traz um novo capítulo para a família, que agora pode seguir sem a incerteza de um julgamento tão delicado.