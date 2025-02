O filme coreano sombrio e viciante que está deixando todo mundo louco na Netflix

Um filme de ficção científica coreano na Netflix? Os fãs do gênero estão apaixonados pela nova produção que a plataforma de streaming tem em seu gigantesco catálogo. Essas produções coreanas estão se fortalecendo e isso não é novidade. ‘Caçadores do Inóspito’ foi dirigido por Heo Myeong Haeng e vem como sequência de ‘Utopia Concreta’, com duração de 107 minutos, conforme resenha da Cinemascomics.

‘Caçadores do Inóspito’: filme de ficção científica sul-coreano que está varrendo a Netflix

Ação, drama e ficção científica se combinam para criar um filme cuja sinopse revela o seguinte: “Quando Seul se torna um lugar árido e sem lei após um terremoto, um caçador entra em ação para resgatar um adolescente que foi sequestrado por um médico perturbado”.

A história se passa em Seul, transformada em um deserto desolado após um terrível terremoto que devastou toda a cidade. Don Lee interpreta Nam-san, um caçador implacável que fará de tudo para sobreviver. Completando o elenco principal estão Lee Hee-jun como Yang Gi-su, um médico que sobreviveu ao desastre natural, e Lee Jun-Young como Choi ji-wan, o fiel amigo de Nam-san. A trama mergulha o espectador em um mundo onde a sobrevivência é um luxo, as alianças são passageiras e a vontade humana é posta à prova nas condições mais difíceis.

Uma história cativante em um mundo pós-apocalíptico

Estrelado por Don Lee, conhecido por sua carreira cinematográfica internacional e pelo alcance global da Netflix, ‘Caçadores do Inóspito’ é um sucesso imperdível.

‘Caçadores do Inóspito’ é uma história cativante, mas também se destaca como uma experiência cinematográfica de alto nível e um novo marco nas produções sul-coreanas oferecidas pela Netflix.

Além disso, também conhecido por criar grande tensão e coreografias impressionantes, o aclamado ator de ação Heo Myeong-haeng deixa sua marca no filme em que personifica a excelência do gênero.