‘O Diário de Pilar na Amazônia’ traz universo de fantasia e magia com mensagem ambiental; saiba tudo

O cinema nacional ganha um novo capítulo encantador com ‘O Diário de Pilar na Amazônia’, uma adaptação cinematográfica da popular franquia literária de Flávia Lins e Silva. O filme promete transportar o público para uma jornada mágica pela floresta amazônica, onde fantasia e realidade se misturam para abordar temas fundamentais como preservação ambiental e respeito às culturas locais.

A trama acompanha Pilar, uma jovem curiosa e aventureira, que, ao lado de seu melhor amigo Breno e seu gato Samba, viaja até a Amazônia utilizando sua rede mágica, presente de seu avô. Lá, ela conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída pela ação de madeireiros ilegais. Unidas pela determinação de proteger a floresta e resgatar a família de Maiara, as crianças embarcam em uma missão cheia de mistérios e encontros com seres do folclore brasileiro.

Baseada em um sucesso literário

A franquia ‘Diário de Pilar’ é um fenômeno da literatura infantil brasileira, com livros traduzidos para diversos idiomas e publicados em oito países. Com mais de 800 mil exemplares vendidos apenas no Brasil, a obra já ganhou adaptações para o teatro e animação, e agora estreia em live-action nos cinemas.

O filme conta com um elenco talentoso, incluindo Lina Flor no papel de Pilar, Miguel Soares como Breno e Sophia Ataíde como Maiara. Grandes nomes do cinema nacional também marcam presença, como Nanda Costa, Marcelo Adnet e Babu Santana.

Na direção, Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put assumem a responsabilidade de trazer a magia dos livros para as telonas, enquanto a produção fica por conta da Conspiração, com coprodução da Star Original Productions e distribuição da Star Distribution, ambos selos da The Walt Disney Company.

‘O Diário de Pilar na Amazônia’ promete mensagens de conscientização ao público sobre a importância da preservação da floresta e o impacto das ações humanas sobre o meio ambiente. A história trará valores como amizade, coragem e respeito às comunidades tradicionais, tornando-se uma obra não apenas divertida, mas também educativa. Apesar de a data não ter sido divulgada, a estreia nos cinemas brasileiros está prevista para breve.