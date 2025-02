O dia em que Harry ficou envergonhado por causa de seus sapatos

Parece que para o Príncipe Harry o conforto é essencial no seu dia a dia, não há dúvida disso, então isso significa usar calçado de acordo com a situação em que se encontra. No entanto, esse não foi o caso. Depois das críticas que Meghan Markle recebeu, ao completar 37 anos, por ter sofrido um pequeno acidente com o vestido e mostrar parte do sutiã, agora é Harry quem virou alvo de comentários de usuários nas redes sociais.

ANÚNCIO

A vez que o Príncipe Harry teve um momento embaraçoso com seus sapatos

Embora o duque de Sussex não tenha mostrado mais do que o necessário, um pequeno detalhe na roupa que usou durante o casamento do melhor amigo virou tendência.

O dia em que Harry ficou envergonhado por causa dos seus sapatos

Anos atrás, o duque e a duquesa de Sussex compareceram ao casamento de Charlie van Straubenzee, o melhor amigo do príncipe Harry, e este surpreendeu todos os presentes com um descuido inesperado em seus calçados.

LEIA TAMBÉM:

‘Flow’: 3 motivos para assistir à animação indicada 2 vezes ao Oscar 2025

Nem Lady Di nem Kate Middleton: veja com quem a princesa Charlotte realmente se parece

Tudo o que você precisa saber sobre ‘Dia Zero’, a série da Netflix estrelada por Robert De Niro

ANÚNCIO

O casal real esteve presente no casamento de Charlie van Straubenzee, melhor amigo de Harry, no dia 4 de agosto de 2018, mesmo dia do aniversário da Duquesa de Sussex. Lá, alguém notou que os sapatos do filho mais novo do atual rei Carlos III estavam quebrados na sola.

Um buraco na sola de um dos sapatos

É quase imperceptível à primeira vista, mas um dos sapatos de Harry tinha um buraco na sola. Claro que é preciso usar uma lupa nas fotos para ver, mas a verdade é que ela está aí.

El príncipe Harry vivió un momento bochornoso con su calzado (Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)

O detalhe gerou todo tipo de comentários e reações entre os usuários das redes sociais, mas além dos infalíveis comentários ácidos que não desperdiçavam a oportunidade de criticar, para muitos o impasse que Harry sofreu foi apenas um momento de ternura.