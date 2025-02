Memphis Depay, do Corinthians, se declara ao Brasil após lançamento de EP com MC Hariel: “Me permitiu ser eu mesmo”

Na última terça-feira, dia 18 de fevereiro, Memphis Depay, de 31 anos, que atua como atacante no Corinthians, usou seu perfil no Instagram para publicar uma declaração especial ao Brasil.

O astro holandês que, paralelamente à carreira como jogador de futebol, também atua como cantor de rap, lançou recentemente um EP intitulado “Falando com as Favelas”, em parceria com o MC Hariel, que conta com quatro faixas: ‘Falando com as Favelas’, ‘Peita do Coringão’, ‘Suor e Sangue’ e ‘Renascer’.

Com o sucesso do projeto, Depay agradeceu Hariel e também falou sobre a importância do Brasil em seu processo de autoconhecimento. “Brasil, há noites em que choro porque você me permitiu ser eu mesmo sem julgamento e isso me toca profundamente. Obrigado”, escreveu.

“O Brasil me faz perceber que estou me recuperando de minhas cicatrizes profundas no momento e essa nova jornada parece um novo começo de vida”, continuou o jogador.

“Meu primeiro projeto musical com @/mchariel é para as pessoas que precisam de cura, para as pessoas que amam a música e para todos que querem se unir. ‘Falando com as Favelas’ se move com o espírito da luz! Estamos todos juntos nisso”, finalizou.

Memphis Depay, que já atuou em equipes europeias como Lyon (França), Barcelona e Atlético de Madri (Espanha), chegou ao país para jogar no Corinthians em setembro do ano passado.

Na seção de comentários, MC Hariel agradeceu ao amigo pela parceria. “O Brasil é sua casa, meu irmão. Você é um ser humano diferente e eu só tenho a agradecer pela conexão”, declarou o cantor e compositor de funk paulista.

