Mania de Você: Iberê descobre identidade falsa de Moina antes de morrer

Iberê (Jaffar Bambirra) descobre uma identidade falsa de Molina (Rodrigo Lombardi) no capítulo de Mania de Você previsto para 3 de março e volta ao Brasil para contar para Luma (Agatha Moreira). Na Suíça, o aliado de Mavi (Chay Suede) desvenda que o morto-vivo é o europeu Julius Eyer. Mavi revela a raiva que sente de Mércia (Adriana Esteves) na reta final.

O personagem de Jaffar Bambirra na novela das nove encontra a casa de Molina na Suíça e conta que falou com o mordomo do empresário: “Ele é o Julius, sim e tá vivo, com certeza”, afirma o rapaz, ao contar que o empregado afirmou que seu patrão não estava na casa.

Ao retornar ao Brasil, Iberê acaba assassinado, mas consegue contar para a chef de cozinha que se vendeu para manter a identidade falsa do pai de criação dela em sigilo. O rapaz afirma ainda que não pode voltar atrás neste acordo e pede que Luma investigue a morte de Rudá (Nicolas Prattes).

Mania de Você Molina (Rodrigo Lombardi) é identificado como o europeu Julius Eyer (Manoella Mello/TV Globo)

Mércia sabe de tudo

Fica revelado no capítulo de Mania de Você previsto para 3 de março que Mércia, que pode ir presa na reta final da novela das nove, sabe de cada passo dado por Iberê. Quando ele deixa a mansão, ela liga rapidamente para ele, deixando o rapaz desconfiado: “Acho que a casa tinha câmera, porque no que eu saí de lá, a Mércia me ligou”.

Em seguida, o aliado de Mavi diz que sempre faz tudo errado: “A minha natureza ruim. Mais uma vez, eu pensei só em mim, em casar e dar pro meu filho uma vida legal. Eu fiquei com medo também, ela disse que já tinha gente de olho em mim lá na Suíça”. Mas, Molina também sofre nas mãos da amante até o fim da trama.

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

Vale Tudo O remake adaptado por Manuela Dias substitui Mania de Você, às 21h, a partir de 31 de março ( Fábio Rocha/TV Globo)

Debora Bloch é quem leva Odete Roitman na adaptação de Manuela Dias e Paolla Oliveira assume sua filha, Heleninha Roitman. Malu Galli fica responsável por viver Celina, irmã da grande vilão, já os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam à TV Globo como Ivan e César.