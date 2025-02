Luan Santana publica registro especial com a filha e fãs se encantam com a imagem

O cantor Luan Santana emocionou seus seguidores ao publicar uma foto especial ao lado de sua filha, Serena. No clique, ele aparece sentado em uma varanda, segurando a pequena no colo, enquanto a observa com carinho. O momento foi compartilhado em suas redes sociais e rapidamente gerou uma enxurrada de comentários de fãs que se derreteram pelo registro.

Na legenda, o artista escreveu “…por tudo que é mais sagrado”, demonstrando o quanto valoriza sua família. Os admiradores não esconderam a emoção e deixaram mensagens cheias de carinho. “A foto da Serena foi tudo!”, comentou uma seguidora. Outra escreveu: “É lindo ver você vivendo essa fase tão especial”.

A bebê nasceu no final de dezembro de 2024, em um hospital de São Paulo. Ela é fruto do relacionamento do sertanejo com a influenciadora Jade Magalhães, com quem reatou o namoro em 2023 e oficializou a união no ano seguinte.

Além da publicação do cantor, Jade também interagiu com seus seguidores recentemente ao revelar um método para tranquilizar a pequena. Nos stories, ela apareceu segurando a bebê e fazendo pequenos movimentos sobre uma bola de pilates, técnica que, segundo ela, ajuda a relaxar e embalar o sono da criança.

A influenciadora aproveitou para incentivar outras mães a testarem o truque, reforçando que cada bebê pode reagir de maneira diferente. “Bebê + bola de pilates. Testem!”, escreveu ao compartilhar o vídeo.

A nova rotina da família tem encantado os fãs, que acompanham cada detalhe nas redes sociais. Recentemente, Jade também chamou atenção ao exibir as malas personalizadas da filha, todas em tons sofisticados e com o nome da bebê bordado.