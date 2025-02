História de Amor: Joyce revela sentimento sobre a mãe após tapa na cara

Helena (Regina Duarte) bate na cara de Joyce (Carla Martins) ao ser chamada de amante. O confronto entre mãe e filha em História de Amor piora quando ela diz que vai contar sobre a suposta relação com Carlos (José Mayer) e para Assunção (Nuno Leal Maia).

O embate acontece nos próximos capítulos, quando Helena diz que a filha precisa contar ao pai sobre a gravidez: “Vamos juntas falar com o meu pai. Estou pagando para ver sua cara diante dele, mamãe”, diz Joyce antes de afirmar que a mãe tem um caso fora do casamento.

Em seguida, a personagem de Carla Martins na novela reprisada no Edição Especial diz que Helena fala sobre a gravidez não programada e ela conta que ela recebe um homem casado em casa. O tapa na cara dado por Regina Duarte é quase que imediato: “Você me bateu na cara”, questiona Joyce, enquanto a mãe diz que ela deixa ela fora de si.

A cena de História de Amor termina com Helena chorando e Joyce gritando que odeia a mãe, enquanto Marta (Bia Nunnes) chega e tenta acalmar as duas: “Para com isso, Joyce! A Helena nunca encostou a mão em você”.

História de Amor Joyce (Carla Martins) ameaça contar para Assunção (Nuno Leal Maia) o suposto romance de Helena (Regina Duarte)e Carlos (José Mayer) ( Bazilio Calazans/TV Globo)

Detalhes da novela

História de Amor é uma novela escrita por Manoel Carlos e exibida originalmente entre 1995 e 1996, somando 209 capítulos. A trama substituiu Irmãos Coragem na TV Globo e contou com Regina Duarte, José Mayer, Carolina Ferraz, Carla Marins, Ângelo Paes Leme, Lília Cabral, Yara Cortes e Eva Wilma no elenco principal.