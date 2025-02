Garota do Momento: Érico é vítima de ataque homofóbico de Nelson

Nelson (Felipe Abib) ataca Érico (Silvero Pereira) no capítulo de Garota do Momento previsto para 18 de março, depois que ele descobre que seu filho, Guto (Pedro Goifman), é gay. Enquanto isso, uma atriz veterana entrega as cartas de Celeste (Debora Ozório) para Edu (Caio Manhente).

As ameaças e xingamentos ocorrem na casa de Anita (Maria Flor), onde a drag queen estará. O homofóbico culpará Érico de influenciar a sexualidade do filho e diz que a convivência com ele fez com que Guto torna-se um “invertido”.

O personagem de Silvero Pereira em Garota do Momento não fica calado e rebate os insultos,até que os dois começam a trocar socos e deixam Anita assustada. Mais para frente, Beatriz (Duda Santos) será presa injustamente.

Vilão em fúria

Após a briga na casa da ex-mulher, Nelson volta a atacar Érico no capítulo de Garota do Momento previsto para 24 de março. Na cena, Nelson coloca uma bomba caseira na boate onde Érico se apresenta como Verônica Queen e atinge Carlito (Caio Cabral), que vai à porta da boate para pichar o cartaz com a foto do pai, após se revoltar com a forma que ele ganha dinheiro.

Garota do Momento Nelson (Felipe Abib) coloca uma bomba caseira na boate onde Érico (Silvero Pereira)se apresenta como Verônica Queen (Reprodução /TV Globo)

O garoto cai no chão e fica muito ferido, enquanto o vilão levado por Felipe Abib foge. Érico e Marlene (Ana Flavia Cavalcanti) ficam chocados ao ver o filho precisando de ajuda e correm para o hospital, onde descobrem que o estado de saúde do rapaz é delicado.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.