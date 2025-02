Dona de Mim: O casamento de Tony Ramos e Cláudia Abreu foi gravado

Cláudia Abreu e Tony Ramos gravam cena de casamento no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro

Os atores Tony Ramos e Cláudia Abreu gravaram na última semana, as cenas do casamento de seus personagens em Dona de Mim, novela que substitui a história de Volta por Cima, às 19h. Gravada no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, Abel e Filipa aparecem vestidos de noivos para o seu casamento. Cyda Moreno foi chamada para ser uma costureira aposentada na trama.

Na trama, o personagem de Tony Ramos é o presidente de uma fábrica de lingeries e Filipa, sua esposa, é uma mulher emocionalmente instável, que abandonou o sonho de ser artista.

Dona de Mim Clara Moneke caracterizada para viver Leona, a protagonista da novela das sete, escrita por Rosane Svartman (Manoella Mello/TV Globo)

Incêndio na Globo

Um incêndio destruiu parte de uma das cidades cenográficas de Dona de Mim, a próxima novela das 19h, e de, Êta Mundo Melhor!. a próxima novela das 18h, que estavam em fase final de construção nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Até o momento, eles não tinham sido utilizados para gravações, mas um cenário da série de humor Tô de Graça (Multishow), que já estava em operação, foi atingido.

Os bombeiros foram chamados e um helicóptero jogou água na encosta do morro adjacente aos Estúdios Globo, totalmente coberto por vegetação.Durante o combate ao incêndio, três brigadistas ficaram feridos, foram prontamente atendidos e levados ao hospital.

Capítulos previstos

Estão previstos 173 capítulos para Dona de Mim, mas existe a possibilidade deste número subir, dependendo do sucesso de audiência,como aconteceu com Garota de Mim, às 18h. O tema de abertura será cantado por Negra Li e Johnny Hooker, que dão uma nova cara para o hit de mesmo nome da cantora Iza.

Dona de Mim Giovanna Lancellotti, Lorenzo Reis e L7nnon formam uma família na novela das 19h (Manoella Mello/TV Globo)

O elenco principal

A protagonista de Dona de Mim é levada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo. Além dela, Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados.