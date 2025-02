Chega ao fim o relacionamento de Bruna Marquezine e João Guilherme: “Seguir caminhos separados”

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, e o ator João Guilherme, de 23, não estão mais juntos. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (19) pela assessoria dos artistas.

Os dois estavam em um relacionamento amoroso há aproximadamente um ano. Ao portal Hugo Gloss, a equipe dos astros enviou um comunicado e confirmou que o término aconteceu de maneira amigável.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”, diz a nota.

Os rumores do romance entre Bruna e João começaram em 2024. Os dois foram flagrados juntos por diversas vezes. Em abril do mesmo ano, o agora ex-casal foi clicado aos beijos, pela primeira vez, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O relacionamento entre eles foi marcado por muita discrição. Nas redes sociais, os artistas costumavam postar poucas fotos juntos e eram vistos em clima de romance apenas em eventos públicos, como shows e festas, ao lado de amigos como Sasha Meneghel e João Lucas.

Recentemente, o quarteto esteve na fazenda do pai de João Guilherme, o cantor Leonardo, ao lado de amigos e familiares, para comemorar o aniversário de 23 anos do ator.

No X, antigo Twitter, internautas repercutiram a notícia do rompimento. “Bruna Marquezine terminou com o João Guilherme para não ter que conviver no mesmo ambiente que a Virgínia”, ironizou um usuário da rede social.

“Desculpa quem shippava Bruna e João, mas eles não tinham nada a ver”, opinou outro. “Não estou chocada com o fato da Bruna e o João terminarem. Sempre achei os dois muito diferentes”, disse mais uma.