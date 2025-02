BBB 25: Mateus deixa a casa mais vigiada do Brasil com 65,3% dos votos

Na noite desta terça-feira, 18 de fevereiro, mais um participante deixou o Big Brother Brasil 25. Com 65,3% dos votos, Mateus foi o escolhido pelo público para deixar a disputa pelo prêmio milionário.

ANÚNCIO

O brother, que entrou no reality global ao lado da amiga, a atriz Vitória Strada, concorria pela permanência na casa mais vigiada do Brasil com os participantes Aline (24,63%) e Guilherme (10,07%).

Mas como Mateus foi parar na berlinda? No último domingo (16), a Líder da Semana, Eva, indicou o arquiteto ao quinto Paredão do BBB 25. A decisão veio após uma série de desentendimentos entre os dois, como, por exemplo, a escolha de Eva para o Castigo do Monstro.

Por ter sido indicado pela Líder, Mateus não teve direito de participar da Prova Bate-Volta. Diego Hypólito, que acabou direto no Paredão ao abrir um envelope na Prova do Líder da semana passada, levou a melhor na dinâmica e se livrou da berlinda.

Leia também:

Zé Felipe surpreende ao revelar crise recente no casamento com Virginia Fonseca: “Não olhava na cara”

Felipe Andreoli desabafa após a esposa Rafa Brites sofrer assalto à mão armada em São Paulo: “Impunidade altíssima”

ANÚNCIO

Léo Dias comenta novo contrato de Gusttavo Lima em Miami: ‘Sempre sonhou grande’

BBB 25: Renata vai às lágrimas ao receber recado especial de familiares e amigos no ‘Almoço do Anjo’

No último domingo (16), aconteceu mais um ‘Almoço do Anjo’ na casa do BBB 25. E a participante Renata, que venceu a prova no sábado (15), pode desfrutar de uma deliciosa refeição ao lado de suas convidadas Eva e Daniele Hypólito.

A sister, que elegeu Mateus para o Castigo do Monstro, que tinha como temática ‘Poltrona do Confessionário’, recebeu ainda um recado para lá de especial de suas primas, irmão, mãe, e algumas amigas. Ela não conseguiu segurar as lágrimas ao assistir a dedicatória carinhosa das pessoas que ama.