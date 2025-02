Amanda Kimberlly se revolta após ataques à sua filha com Neymar: “Parem de rivalidade”

Na última terça-feira, dia 18 de fevereiro, a modelo Amanda Kimberlly, de 31 anos se revoltou ao denunciar um perfil que está atacando Helena, de 7 meses, sua filha com o jogador Neymar Jr, 33.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Amanda pediu o fim das comparações entre a criança e Mavie, filha do camisa 10 do Santos com a influenciadora digital, Bruna Biancardi, 30, que está grávida da segunda filha do casal, Mel. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas.

“Estou cansada, definitivamente cansada, desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil. Eu faço a denúncia, a pessoa [covarde] deleta e cria outro com o mesmo conteúdo de difamação”, escreveu a modelo ao divulgar uma captura de tela da conta no TikTok.

“Quer me atacar? Ok, eu aguento! Mas a minha filha, não! Não consigo colocar em palavras a dor que eu senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha”, disse Kimberlly.

E acrescentou: “Chega, cada família está seguindo sua vida e seu caminho, está tudo ok entre todos. Você não precisa gostar de x para atacar y... Parem de rivalidade, de ficar comparando as crianças”.

Veja a seguir:

Amanda Kimberlly via X (Reprodução/X/@kikidakikii)

Internautas cobram posicionamento de Neymar

Na seção de comentários dos posts de Amanda Kimberlly, diversos internautas também cobraram um posicionamento de Neymar com relação aos ataques à filha.

“Isso só vai parar quando o pai da Helena ser homem e defender a filha”, disse uma pessoa. “O genitor da Helena precisa fazer alguma coisa”, declarou a segunda. “Ele, como pai e com a visibilidade que tem, em um story acabaria com todos esses ataques”, destacou a terceira.

“Com um post declarado o pai tem como acabar com isso, mas ele prefere ver você como a vilã da história na internet e a Helena sofrendo ataques. Quando falam dele, ele logo se pronuncia. Então só viva e seja feliz. Deixe esses haters de m*rda se lascar”, acrescentou mais uma.

