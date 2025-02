A viciante série coreana que dizem ser melhor que ‘Round 6′ e poucos conhecem: é cativante

Drama, fantasia, romance e comédia são alguns dos gêneros que compõem a série sul-coreana chamada ‘Alquimia das Almas’ (Alchemy of Souls), escrita pelas irmãs Hong, que também estiveram envolvidas na produção de títulos de sucesso como ‘A Korean Odyssey’ e ‘Hotel da Lua’.

‘Alquimia das Almas’: a série coreana está disponível na Netflix

“Uma poderosa feiticeira presa no corpo de uma mulher cega conhece um membro de uma família de prestígio, que precisa da sua ajuda para mudar o seu destino”, revela a sinopse oficial desta série na Netflix.

A série coreana de fantasia, comédia, ação, drama e romance de 2022, estrelada por Lee Jae-wook, ‘Alquimia das Almas’, voltou à Netflix com uma nova temporada que tem sido um sucesso. Quando estreou em 23 de julho de 2022, rapidamente se tornou uma das séries mais populares da plataforma, conforme revelado na Elle.

Uma história cheia de drama, romance e ficção

‘Alquimia das Almas’ não é uma série lançada recentemente, aliás, está na plataforma Netflix desde 2022, com duas temporadas completas e uma terceira em produção, mas é ideal para os amantes do gênero de ficção científica por ser tão popular quanto ‘Round 6′.

Uma fantasia histórica em que Nak-su, uma feiticeira e guerreira, acaba presa no corpo de uma mulher cega, que está sob as ordens de uma das famílias mais poderosas e ricas da região de Daeho. É nesta família que conhece o jovem Jang Uk, com quem se relaciona numa dinâmica que vai além do aprendiz-mestre. Seus caminhos se entrelaçam com Seo Yool, um nobre disposto a tudo para conquistar o amor de sua amada, e Go Won, o futuro rei de Daeho, com quem Nak-su não se dá muito bem. Um drama completo de poder, traição, história e magia que cativa.