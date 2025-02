Zé Felipe surpreende ao revelar crise recente no casamento com Virginia Fonseca: “Não olhava na cara”

Na última segunda-feira, dia 17 de fevereiro, o cantor e compositor Zé Felipe, de 26 anos, usou sua conta no Instagram para falar sobre uma crise recente em seu casamento com a influenciadora e empresária, Virginia Fonseca, 25.

Ao abrir uma caixinha de perguntas na rede social, o filho de Leonardo recebeu o seguinte questionamento de um internauta: “Já tiveram alguma crise feia, que chegaram a pensar em se separar?”.

O artista então confirmou. “Essa ninguém sabe. A gente separou, não é, amor?”, disse. Ao lado dele, Virginia concordou com a cabeça. “Ficamos quantos dias largados? Uns seis?”, questionou Zé. “Não sei. Foi por aí”, respondeu a influenciadora. “Mas voltamos mais apaixonados”, declarou o cantor, que afirmou que a crise do casal foi recente.

“Dormindo no sofá e tudo mais”, disse Virginia. “Nem na mesma cama a gente estava dormindo. Largado mesmo. A resenha era bem pouca e não olhava na cara um do outro”, contou Zé Felipe. O dois não revelaram o motivo da briga. Sobre o vídeo, o artista escreveu: “É verdade [a crise], mas o que Deus une ninguém separa”.

Aumentar a família

Ainda durante a interação, fãs questionaram se Zé Felipe e Virginia Fonseca pretendem ter mais filhos. Os dois já são papais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de cinco meses.

“Deixa a gente aproveitar um pouquinho, galera”, respondeu Zé. “Não vem [o quarto filho]”, disse Virginia. “Eu falei para ela que eu acho que daqui uns cinco, dez anos vai sentir falta de neném. Mas por agora não”, completou o cantor sertanejo.

“Eu, com as crianças com 15 anos, resolver ter filho? Neném? Pode internar. A Maria Alice com 15 anos e eu tendo neném? Tem que ser muito biruta”, rebateu a influenciadora.