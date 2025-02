Rafaella Justus responde perguntas dos seguidores e fala sobre namoro: “Não existe”

Aos 15 anos, Rafaella Justus usou as redes sociais para interagir com seus seguidores e esclarecer algumas curiosidades sobre sua vida. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus abordou temas como a fama, a exposição pública e até respondeu de forma bem-humorada sobre sua vida amorosa.

Durante a conversa nos Stories do Instagram, a jovem explicou como encara a notoriedade que acompanha sua vida desde a infância.

Segundo ela, a fama nunca foi um objetivo, mas uma consequência natural da trajetória dos pais. “Nasci nesse meio não por escolha, mas por consequência. Desde pequena, aprendi a enxergar o lado bom: o carinho das pessoas, os encontros com fãs e as mensagens cheias de amor”, comentou.

Apesar dos aspectos positivos, a exposição também traz desafios. Ela mencionou as críticas e julgamentos que enfrenta, especialmente nas redes sociais. “Nem tudo são flores. Sempre existirão os haters espalhando negatividade, mas tenho uma base muito forte para lidar com isso”, afirmou. Para ela, o mais importante é manter o foco no que realmente importa e aproveitar os momentos especiais ao lado de quem ama.

Rafaella Justus respondeu seguidores no Instagram Foto: Reprodução/ Instagram

Ao ser questionada sobre o motivo de não mostrar o namorado, respondeu com bom humor: “Porque ele não existe na minha vida... AINDA! Hahahaha”. A resposta descontraída divertiu os seguidores, que sempre interagem com suas publicações.

Outro assunto que surgiu na conversa foi sua festa de debutante, comemorada recentemente. Ela relembrou com carinho a celebração e disse que, embora adorasse reviver cada momento, guarda apenas gratidão pela noite especial.

Sobre seus planos para 2025, destacou a importância da família e da saúde. Seu maior desejo para o ano é viver intensamente, cercada por quem realmente importa. “Quero curtir a vida com minha família e amigos e fazer deste um ano leve e feliz”, compartilhou.