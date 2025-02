Quem é Scott Foley? O ator de ‘La Dolce Villa’, a nova comédia romântica da Netflix

Scott Foley estrela ao lado de Maia Reficco na nova comédia romântica da Netflix,‘La Dolce Villa’. O aclamado ator retorna à telinha com a gigante do streaming com uma história cheia de amor, drama e reviravoltas inesperadas. ‘La Dolce Villa’, título original, transporta o espectador para a Itália com paisagens encantadoras e uma mistura de humor e relações familiares, dirigido por Mark Waters, este filme chegou no dia 13 de fevereiro e rapidamente se posicionou nas tendências mais vistas.

Quem é Scott Foley? O aclamado ator do novo filme da Netflix, ‘La Dolce Villa’

Este novo longa-metragem da Netflix representa interesse midiático para o ator de Escândalo, que tem se mantido afastado dos holofotes do público, mas agora surgem novas questões e dúvidas para os fãs do novo drama da gigante do streaming: Quem é Scott Foley?

Scott Foley promovendo 'La Dolce Villa'

Scott Foley pode se manter discreto, mas se tiver oportunidade, não hesitará em falar bem de sua família. O ator divide a filha Malina e os filhos Keller e Konrad com sua esposa, a atriz Marika Dominczyk, com quem se casou em 2007. Antes de conhecer Marika, Foley foi casado com Jennifer Garner de 2000 a 2004.

A família de Scott Foley

“Eu amo minha família, minha família me faz mais feliz do que qualquer outra coisa. Sou apaixonado por passar tempo com eles, vê-los crescer e fazê-los rir”, explicou ele em entrevista de 2020 ao Live Happy. “Essas são as duas paixões da minha vida: família e trabalho.”

Scott Foley e sua família

Scott e Marika tendem a manter os filhos fora dos holofotes, mas Malina, nascida em outubro de 2009, começou a acompanhar o pai em eventos públicos. Scott compareceu, junto com sua filha, à estreia de seu filme Ezra em Nova York, em maio de 2024. Um ano depois, ele se juntou a seus irmãos e pais na Big Apple para uma aparição no tapete vermelho antes da exibição de ‘La Dolce Villa’.