Pablo Sanábio emociona Patrícia Poeta ao falar sobre tumor cerebral: “Foi muito difícil”

Ator Pablo Sanábio no programa Encontro

O programa Encontro, exibido nesta terça-feira (18) na Rede Globo, trouxe uma conversa emocionante entre Patrícia Poeta e Pablo Sanábio. O ator abriu o coração ao falar sobre sua batalha contra um tumor cerebral e também adiantou detalhes de seu novo papel na novela Garota do Momento. A participação repercutiu nas redes sociais, com espectadores elogiando sua força e talento.

Relato emocionante sobre luta contra o câncer

Durante a entrevista, Sanábio relembrou o difícil diagnóstico e o impacto que a doença teve em sua vida. “Foi um período muito difícil, mas encarei como um desafio a ser superado. A gente descobre uma força que nem sabia que existia”, declarou o ator. Ele ainda ressaltou a importância do apoio da família e dos amigos nesse processo.

A apresentadora demonstrou empatia e destacou como histórias de superação como essa inspiram o público. “São relatos como o seu que mostram o quanto somos resilientes”, afirmou Patrícia. A conversa gerou grande engajamento na internet, com muitos internautas comentando sobre a trajetória do artista.

No X, um usuário escreveu: “Que lição de vida! Pablo Sanábio é um exemplo de força e determinação.” Outra seguidora também elogiou: “Chorei assistindo ao depoimento dele no #Encontro. Que homem incrível!”

Novo personagem promete surpreender

Além do relato pessoal, o ator falou sobre Onofre, seu novo personagem na novela Garota do Momento. Segundo ele, trata-se de uma figura intrigante, que promete mexer com a trama. “O Onofre tem muitas camadas, e acho que o público vai se surpreender. Estou muito animado para esse desafio!”, revelou.

O anúncio gerou curiosidade entre os fãs, que já começaram a especular sobre o papel. Um telespectador escreveu no X: “Já estou ansioso para ver o Pablo em ação na nova novela! Onofre promete!”

A participação do ator no programa foi marcada por emoção e expectativa. Ele finalizou agradecendo o carinho dos fãs e reforçando a importância de seguir em frente, independentemente dos obstáculos.