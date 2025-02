Nem Lady Di nem Kate Middleton: veja com quem a princesa Charlotte realmente se parece

Os filhos de Kate Middleton e do príncipe William, George, Charlotte e Louis, têm sido o centro das atenções da mídia desde que vieram ao mundo, que tem especulado continuamente sobre a aparência e a semelhança dos pequenos com alguns membros da realeza.

ANÚNCIO

Desta vez os olhos estão voltados para a princesa Charlotte, que tem atraído muita atenção porque suas características físicas, à medida que ela cresce, mudam. Às vezes, dizia-se que ela se parecia muito com a rainha Elizabeth II, depois com Lady Di, mas com o passar do tempo a mini realeza se parecia mais com seu pai, o príncipe William.

Segundo a revista Vanidades, algumas características mostram essa semelhança, como o sorriso, alguns gestos e até o formato dos olhos, e aqui explicamos para você:

Seu cabelo loiro

Uma das características de Charlotte que mais se aproxima do pai é o cabelo loiro, que por sua vez foi herdado da falecida princesa Diana de Gales, com quem William era fortemente comparado na época, não só pelo seu carisma, mas também pelo seu físico.

Seu sorriso particular

Basta fazer uma viagem ao passado para fazer uma comparação com a forma como o príncipe William olhava para a idade de Charlotte para perceber que o formato e a disposição dos seus dentes são os mesmos. Além disso, o gesto que ambos fazem ao sorrir é quase idêntico.

O formato dos seus olhos

O formato dos olhos de Charlotte combina perfeitamente com o do príncipe William, característica que não muda com o passar dos anos, embora a semelhança seja mais evidente se compararmos fotos antigas do herdeiro com o físico atual de sua encantadora filha.

Cor da pele

Outra característica que Charlotte evidentemente herdou do príncipe William e não de Kate Middleton é a pele, já que tem o tom claro, mas avermelhado que também fez Lady Di corar, o que torna inegável o jogo da genética.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

A divertida comédia romântica que a Netflix acaba de lançar

Onboard São Paulo promove almoço premium de bordo com tour por pontos icônicos da cidade

Ana Paula Siebert abre o jogo e detalha sua relação com as ex-mulheres do marido Roberto Justus: “Gosto e respeito”

Os gestos

A forma como a Princesa Charlotte se expressa fisicamente é a mesma que o seu pai tinha na infância, por isso existem dezenas de fotografias comparativas que mostram como a menina é a cara do Príncipe William, por isso há quem até a chame de ‘clone’ do herdeiro.