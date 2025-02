MC Daniel comemora nascimento do filho Rás: “Maior bênção”

MC Daniel e Lorena Maria no nascimento do primeiro filho, Rás

O cantor MC Daniel, de 26 anos, viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida com o nascimento do primeiro filho, Rás. O bebê, fruto do relacionamento com a empresária Lorena Maria, chegou ao mundo na madrugada desta terça-feira (18). O artista compartilhou sua emoção nas redes sociais, descrevendo o momento como a realização de um grande sonho. “Nasceu minha maior bênção”, declarou ele.

A expectativa pelo nascimento foi intensa. A empresária enfrentou desafios durante a gestação e compartilhou detalhes da experiência emocionalmente forte que antecedeu o parto. “Depois de lutar muito para ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus”, escreveu ela. O nome do bebê, Rás, significa “chefe etíope” e foi mantido em segredo até o nascimento.

MC Daniel e Lorena estão juntos desde maio do ano passado. O cantor, ao tornar o relacionamento público, elogiou a companheira por sua força e determinação, destacando sua trajetória como modelo e empresária. O casal anunciou a gravidez pouco tempo depois de oficializar o namoro, surpreendendo os fãs.

Desde o início da relação, o artista demonstrava o desejo de ser pai. Em entrevistas anteriores, revelou que sonhava com a paternidade desde sua infância, reforçando que esse era seu maior objetivo pessoal. Durante a gestação de Lorena, ele frequentemente expressou gratidão pela experiência e pelo apoio da parceira nessa fase transformadora.

O nascimento de Rás foi celebrado não apenas pela família, mas também pelos admiradores do casal, que acompanharam toda a trajetória da gestação com entusiasmo. O funkeiro chegou à maternidade vestindo um terno amarelo e uma máscara inspirada no personagem “O Máskara”, em um toque de descontração em meio à tensão do momento.

Apesar da felicidade com a chegada do filho, Lorena enfrentou ataques racistas ao longo da gestação. Os comentários ofensivos nas redes sociais não passaram despercebidos, e MC Daniel fez questão de se posicionar contra esse tipo de atitude. Em postagens, ele condenou o preconceito e reforçou a importância de um posicionamento firme contra crimes de ódio.