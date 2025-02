Léo Dias comenta novo contrato de Gusttavo Lima em Miami: ‘Sempre sonhou grande’

Na edição desta terça-feira (18), o Fofocalizando, programa vespertino do SBT, trouxe detalhes exclusivos sobre um novo passo na carreira de Gusttavo Lima.

Os apresentadores Léo Dias e Gabriel Cartolano revelaram que o cantor assinou um contrato importante nos Estados Unidos, o que movimentou as redes sociais e gerou especulações entre fãs e críticos da indústria musical.

Segundo Léo, a novidade representa um avanço significativo na trajetória do sertanejo, que vem consolidando sua carreira internacional. “Gusttavo sempre sonhou grande, e essa assinatura pode levá-lo a um novo patamar fora do Brasil”, destacou o jornalista.

Já Gabriel Cartolano apontou que o contrato pode envolver colaborações com artistas estrangeiros, algo que o cantor já vinha flertando nos últimos anos.

A notícia rapidamente repercutiu no X (antigo Twitter), onde internautas e admiradores do sertanejo comentaram a possível expansão de sua carreira. “Ele merece! Já conquistou o Brasil, agora é hora do mundo conhecer o embaixador”, escreveu um fã.

Outros seguidores especularam se a mudança poderia significar uma residência do cantor nos Estados Unidos ou até um novo álbum bilíngue.

Léo Dias ainda sugeriu que novas informações serão divulgadas em breve, indicando que fontes próximas ao cantor afirmam que o contrato pode envolver grandes turnês internacionais. “Não posso falar muito agora, mas fiquem ligados”, concluiu.