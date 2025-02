Garota do Momento: Veterana entrega as cartas de Celeste para Edu

Lígia (Palomma Duarte) é quem entrega as cartas de Celeste (Debora Ozório) para Edu (Caio Manhente)

Será descoberto no capítulo de Garota do Momento previsto para 19 de fevereiro que Lígia (Palomma Duarte) é quem entrega as cartas de Celeste (Debora Ozório) para Edu (Caio Manhente). A veterana fica abalada com a falta de consideração de Raimundo (Danton Mello), que proíbe o namoro da filha, e começa a ajudar o casal.

Na cena, a personagem de Palomma Duarte diz que as cartas são uma solução para o casal continuar o namoro e se compromete a entregar a correspondência. Celeste adora a ideia e escreve sua primeira carta romântica e depois agradece a ajuda da cantora, que leva o comunicado ao filho de Anita (Maria Flor).

Encontro inevitável

Será por meio das cartas que Celeste e Edu conseguem marcar um encontro escondido de Raimundo. As cenas de Garota do Momento previstas para irem ao ar no dia 21 de fevereiro mostram o encontro e a primeira transa do casal.

Garota do Momento Celeste (Debora Ozorio) e Edu (Caio Manhente) transam no capítulo de 21 de fevereiro (Fábio Rocha/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.