Garota do Momento: Personagem segue os mesmos passos de Xuxa

Enquanto Bia se afoga e vai para o hospital, Xuxa Meneghel será homenageada em Garota do Momento com a estreia de um quadro inspirado no Clube da Criança, nome do programa que comandou na extinta TV Manchete, em 1983. Na novela das seis, Topete (Gabriel Milane) apresenta o Clube do Topete, uma atração infantil dentro do programa de Alfredo (Eduardo Sterblitch) na TV Ondas do Mar.

O sucesso será quase que imediato, mas o novo namorado de Eugênia (Klara Castanho) vai apanhar de parte do público, que não o enxerga como um verdadeiro comunicador. Na atração, Topete conta histórias e brinca com elas, mas chega a reclamar do projeto no capítulo desta terça (18), enquanto Alfredo reforça que os patrocinadores amaram o quadro.

Garota do Momento Topete (Gabriel Milane) apresenta programa inspirado no Clube da Criança, apresentado por Xuxa Meneghel na extinta TV Manchete (Beatriz Damy/TV Globo)

O personagem de Gabriel Milane em Garota do Momento vira um nome forte na TV Ondas do Mar e, nos próximos capítulos da novela, recebe um convite para o Clube do Topete virar um programa solo na programação.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.