Felipe Andreoli desabafa após a esposa Rafa Brites sofrer assalto à mão armada em São Paulo: “Impunidade altíssima”

Na manhã desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, a apresentadora Rafa Brites, de 38 anos, foi vítima de um assalto à mão armada na Vila Madalena, em São Paulo.

No Instagram, ela contou que estava na companhia da mãe e da irmã quando tudo aconteceu. “Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada. Está tudo bem! Só avisando que em caso entrarem em contato, não sou eu”, escreveu.

Mais tarde, o jornalista Felipe Andreoli, 45, marido de Rafa, desabafou sobre o ocorrido em seu perfil na rede social. “Oi, pessoal. Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone, um segundo depois ela foi assaltada”, começou ele.

“Então quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber qualquer tipo de contato da Rafa, não responda. Foi na Vila Madalena, ela estava saindo do prédio com a família para entrar no carro”, disse.

“São Paulo está assim. É o bingo, é a sorte. Você vai ser assaltado ou não, vai tomar um tiro ou não por causa de um celular. Graças a Deus, com elas foi só o assalto. Levaram o celular, algumas coisas, mas está tudo bem”.

“Só deixar registrado aqui que se você receber qualquer tipo de contato da Rafa via redes sociais ou WhatsApp, não responde que está na mão de vagabundo. Essa é a cidade que a gente vive, infelizmente”.

Felipe reforçou que a esposa está bem. “Agora, depois de todo o nervoso, desespero, tem que resolver todas as coisas do assalto. Bloquear os aplicativos e restringir o celular ao máximo [...] A gente só fica revoltado, né? É a estatística do Brasil. Não adianta ter político de estimação. Cada um fica defendendo o seu lado, mas a estatística no Brasil é a impunidade. 90% dos casos não são solucionados”, finalizou o jornalista.

Sobre o vídeo, ele ainda escreveu: “Está tudo bem. E só acontece – desde sempre – porque a impunidade é altíssima. Resta para a gente rezar todo dia para viver o próximo”.