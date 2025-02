Dona de Mim: Cyda Moreno faz uma costureira aposentada na novela

Cyda Moreno vive Yara, uma costureira aposentada em Dona de Mim, novela escrita por Rosane Svartman e prevista para estrear em abril, substituindo Volta por Cima. A personagem é a avó da protagonista Leo (Clara Moneke) e de Stephany (Nykolly Fernandes). Uma atriz de Amor Perfeito (2023) é vista como a vilã da trama .

Mesmo com dificuldades financeiras, Yara conseguiu criar as netas após a morte trágica dos pais. Ela transformou a sala de sua casa em uma creche improvisada e acolheu os filhos das mulheres do bairro que precisam trabalhar.

Dona de Mim Cyda Moreno deixa o cabelo vermelho para viver Yara na novela das sete (Manoella Mello/TV Globo)

Segundo Cyda, sua personagem na novela das sete é uma mulher vaidosa e que está sempre com o cabelo impecável: “Ela gosta de ser notada. Se sente a rainha do forró na Feira de São Cristóvão”, revelou a atriz.

Quantidade de capítulos

Estão previstos 173 capítulos para Dona de Mim, mas existe a possibilidade deste número subir, dependendo do sucesso de audiência,como aconteceu com Garota de Mim, às 18h. O tema de abertura será cantado por Negra Li e Johnny Hooker, que dão uma nova cara para o hit de mesmo nome da cantora Iza.

O elenco principal

A protagonista de Dona de Mim é levada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo. Além dela, Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados.