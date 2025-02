Após perder 80 kg, Jojo Todynho faz cirurgias reparadoras e fala sobre autoestima: “Doeu, mas venci”

A cantora Jojo Todynho, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre as cirurgias plásticas recentes, realizadas para remover o excesso de pele após uma grande transformação física.

Além da lipoaspiração, foram feitos um lifting nas pernas e uma correção na cicatriz das mamas. Em um desabafo, ela falou sobre autoestima, desafios e as críticas que enfrenta na internet.

Mudanças físicas e impacto emocional

Após perder 80 kg, a artista percebeu que, além do emagrecimento, era necessário lidar com questões como a flacidez da pele. Segundo ela, a transformação não é apenas uma questão financeira, mas exige determinação e força emocional. “Não é fácil, é doloroso. Mexe com a autoestima e com a identidade”, explicou.

A decisão de operar as pernas, por exemplo, foi antecipada devido ao desconforto com a aparência. Embora a rotina de treinos estivesse intensa, a camada de gordura ainda escondia os músculos definidos.

Outro fator que pesou foi a recepção negativa nas redes sociais. A cantora mencionou os ataques que recebe, muitas vezes vindos de outras mulheres.

Ela criticou a contradição entre discursos de empatia e atitudes hostis na internet. “Vocês fazem bullying e depois falam sobre setembro amarelo. Muita gente não aguentaria um dia na minha pele sem Deus e uma mente forte”, declarou.

Superação e novos objetivos

Apesar dos desafios, ela demonstrou estar determinada a seguir com seu processo de transformação. Com a autoestima renovada, mencionou que seu próximo foco será a alimentação e o treino. “Não olhe para os outros, olhe para você. Você pode, você consegue, você merece”, incentivou.

Agora, em fase de recuperação, a artista revelou estar ansiosa para voltar à rotina. Embora o pós-operatório exija paciência, sua motivação permanece alta. “Vamos viver esse processo. Agora é focar no treino e na alimentação. Vamos com tudo!”, concluiu.