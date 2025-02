Ana Paula Siebert abre o jogo e detalha sua relação com as ex-mulheres do marido Roberto Justus: “Gosto e respeito”

No último domingo, dia 16 de fevereiro, a influenciadora Ana Paula Siebert, de 36 anos, usou seu conta oficial no Instagram para falar sobre sua relação com as ex-mulheres do marido, o empresário e apresentador Roberto Justus, 69. Os dois estão casados há quase 10 anos e são pais da pequena Vicky, de 5.

No fim de semana, Ana Paula realizou uma comemoração antecipada de seu aniversário e reuniu familiares e amigos. Entre eles, a empresária Sacha Chryzman, ex-esposa de Roberto.

Ao abrir uma caixinha de perguntas na rede social, uma internauta questionou: “Como consegue se dar tão bem com as exs do Roberto? Admiro. Sou muito ciumenta”. A influenciadora então respondeu que todas foram convidadas para seu almoço de aniversário.

“A Sacha conseguiu estar, a Tici estava acompanhando a Rafa [em uma festa de 15 anos], a Gi tinha compromissos de trabalho. Gosto e respeito elas, o Roberto é hoje uma somatória das histórias que ele viveu e sou muita grata pelos ensinamentos que ele teve com elas”, escreveu Siebert.

“Eu não acredito em casamentos que não deram certo. Para mim todas as histórias dele deram certo e resultaram em frutos, que são os filhos. Hoje ele vive a nossa história, e sim, as ex são muito bem-vindas. Porque elas também vivem as suas histórias atuais, felizes e bem resolvidas”, disse.

E acrescentou: “Todo mundo tem os seus problemas e nenhuma família é perfeita. Mas acho que ele soube escolher bem as mulheres da vida dele e isso facilita”, finalizou Ana Paula.

Além de Sacha, Roberto Justus também teve um relacionamento com Gisela Prochaska (1990-1998), Adriane Galisteu (1998-1999) e Ticiane Pinheiro (2006-2013).

Ana Paula Siebert Justus via Instagram Stories (instagram.com/@anapaulasiebert)

