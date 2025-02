Volta por Cima: Papel de Lucinha Lins guarda mais um grande segredo

ANÚNCIO

A personagem de Lucinha Lins em Volta por Cima guarda mais um grande segredo da novela das sete. Afastada há 20 anos dos folhetins, ela interpreta Ruth, a mãe de Marco (Guilherme Weber) e traz momentos emocionantes para o filho de Rodolfo (José de Abreu).

O encontro de mãe e filho já foi gravado nos Estúdios Globo e Marco chega até Ruth com a ajuda de Gigi (Rodrigo Fagundes), que mudou para a casa do pai após se decepcionar com Belisa (Betty Faria), que também entra na história e conta tudo que sabe sobre a nova personagem.

Outro detalhe envolvendo a personagem vivida por Lucinha Lins em Volta por Cima é que ela se esconde atrás de uma identidade falsa, Edilene, mas acaba revelando seu passado depois de ver o filho triste.

Dona Beja

Lucinha Lins também está confirmada no remake de Dona Beja, que estreia no catálogo da Max em breve. Será outra participação especial interpretando Miss Callen, uma professora de inglês que será a tutora das filhas de Beja (Grazi Massafera).

Carreira

Lucinha Lins esteve em muitas novelas ao longo dos anos, mas Esplendor (2000) e Estrela-Guia (2000) foram suas últimas produções na TV Globo, antes de participar de Chocolate com Pimenta (2004). Momentos depois, a veterana estrelou tramas da Record, como Vidas Opostas (2006), Chamas da Vida (2008), O Rico e Lázaro (2017) e Apocalipse (2017).