Viih Tube se manifesta após receber críticas por se batizar em igreja evangélica: “Fiquei preocupada”

Nesta segunda-feira, dia 17 de novembro, a influenciadora e empresária Viih Tube, de 24 anos, usou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre as críticas que recebeu após se batizar em uma igreja evangélica.

ANÚNCIO

Ela e o marido, Eliezer, de 35 anos, passaram pelo batismo nas águas no último sábado (15) e compartilharam o momento nas redes sociais. “Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo Deus!”, escreveram os ex-BBBs.

“Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, nossas empresas. Use a gente da forma que o senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você”.

Veja:

Leia também:

Viih Tube revela que perdeu 3kg e admite uso de Ozempic no passado: “Passei muito mal”

No Instagram, Viih abriu uma caixinha de perguntas, foi questionada sobre o que achou das críticas em relação ao batismo e rebateu. “Sinceramente? Eu fiquei preocupada porque era crente falando mal de crente. E o Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração, não ficaria feliz com isso”, disse.

ANÚNCIO

“Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dele, melhor para todos. É isso o que a gente quer, a gente quer que mais pessoas sintam o amor dele”, afirmou.

A influenciadora também rebateu quem afirmou que o batismo foi para ter engajamento. “‘Desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Se você entrar no meu perfil vai ver que está tudo bem com a minha profissão, me esforço, trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus”, declarou.

“E eu publiquei porque vou influenciar mais pessoas que me seguem a conhecer o amor de Deus, independente se escolher ser evangélico, católico, qualquer religião que seja”, finalizou a mãe de Lua, de 1 ano, e Ravi, de três meses.