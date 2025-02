Paolla Oliveira se despede do Carnaval e desabafa sobre a pressão estética: “sou criticada”

A atriz Paolla Oliveira anunciou sua despedida do Carnaval como rainha de bateria da Grande Rio. Em uma entrevista ao Fantástico, ela falou sobre a pressão estética que enfrentou ao longo dos anos, mencionando que alguns poderiam interpretar sua saída como um sinal de cansaço ou envelhecimento.

ANÚNCIO

No entanto, a artista destacou que a decisão foi motivada por sua vontade de focar mais na vida pessoal e em novos desafios profissionais.

Além disso, Paolla destacou o impacto positivo que sua presença na avenida teve para muitas mulheres. Ela mencionou relatos de fãs que se sentiram incentivadas a usar maiôs e se aceitarem mais após vê-la no Carnaval.

“As mulheres falam ‘eu uso um maiô por sua causa’ e isso é muito bom. Mas eu como uma mulher que tenho privilégios e mesmo assim sou criticada, o que eu quis dizer é ‘ninguém está seguro’”, acrescentou.

A atriz também ressaltou que, mesmo sendo uma mulher privilegiada, ainda lida com críticas constantes, o que a levou a refletir sobre os padrões estéticos impostos às mulheres.

LEIA TAMBÉM:

Sempre juntos! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitam dia ensolarado na praia do Rio

ANÚNCIO

Paolla Oliveira lamenta incêndio em fábrica de fantasias de Carnaval no RJ: “Todo o meu apoio e respeito”

Grande Rio e a homenagem às entidades encantadas

Para o Carnaval de 2025, a Grande Rio apresentará o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que abordará lendas e entidades encantadas das pororocas, fenômeno natural do encontro das águas do rio com o mar.

O desfile será conduzido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, e mergulhará no universo do Carimbó para contar histórias de personagens místicas como Mariana, Jarina e Herondina, conhecidas como as Belas Turcas, além da Cabocla Jurema, que simboliza a força da floresta.

Mesmo com sua despedida, Paolla continua sendo uma referência de empoderamento e representatividade no Carnaval. A atriz, que agora se dedicará ao remake da novela Vale Tudo, reafirma que a beleza e a liberdade feminina devem ser celebradas, dentro e fora da avenida.