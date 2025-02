No dia 23 de fevereiro, o Onboard São Paulo oferece uma experiência gastronômica inédita: um almoço premium servido durante um tour pelos principais pontos turísticos da capital paulista. O passeio, das 12h às 14h, parte do Jazz Restaurante, na Vila Mariana, e percorre 80 locais emblemáticos sem paradas.

O menu exclusivo conta com seis pratos, como salada de folhas, spaghetti al limone, risoto caprese com carne ao molho roti, e sobremesas como torta de chocolate com nozes e merengue de morango, além de bebidas não alcoólicas como vinhos, sucos e cafés.

Onboard São Paulo promove almoço premium de bordo com tour por pontos icônicos da cidade (Reprodução)

André Berti, idealizador do projeto, destacou que a iniciativa levou dois anos para ser concretizada, com reformas no ônibus para oferecer conforto, segurança, ambiente climatizado e mesas com pontos USB. O passeio proporciona uma verdadeira imersão cultural e gastronômica.

“​Será um almoço para virar uma memória para a vida toda. Vamos transformar seu domingo em uma experiência de primeira classe. Enquanto os pontos turísticos de São Paulo desfilam ao lado da sua mesa você desfruta de um almoço completo com seis pratos incríveis, incluindo opção para vegetarianos e bebidas inclusas (não alcoólicas). Ambiente climatizado a 21 graus e mesas com pontos USB para recarregar seus dispositivos", diz André Berti.

Os ingressos e mais informações podem ser obtidos no site https://onboard.pagtickets.com.br e no Instagram @onboard.bus.

Serviço | Almoço Onboard SP

Dia 23 de Fevereiro

Horário: 12h às 14h

Local de encontro e chegada: Jazz Restaurante, localizado no Largo Dona Ana Rosa, 33 - esquina da Rua Domingos de Morais, 439 e com a Rua Vergueiro 2080 - Vila Mariana

Valores e outras informações: www.onboard.pagtickets.com.br

Instagram: @onboard.bus