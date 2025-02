O filme romântico que cativou todo mundo na Netflix com muitas paisagens bonitas

Num incrível retorno ao gênero de comédia romântica que marcou sua carreira, Lindsay Lohan estrela ‘Um Pedido Irlandês’, um filme cheio de charme e choques emocionais ambientado nas icônicas paisagens da Irlanda. A Netflix é a plataforma encarregada de trazer essa história perfeita para curtir antes das festividades do Dia de São Patrício que se comemora no dia 17 de março.

‘Um Pedido Irlandês’: o filme romântico que está arrasando na Netflix

Neste novo projeto, Lindsay Lohan interpreta Maddie Kelly, uma editora e escritora que, imersa em um complicado triângulo amoroso, descobre que através de um desejo misterioso sua vida pode mudar e tomar um rumo inesperado, conforme revisado em O que ver.

A trama se desenvolve quando Maddie, apesar de ter sentimentos não correspondidos, decide embarcar no papel de dama de honra no casamento de sua melhor amiga, na Irlanda. Porém, uma reviravolta sobrenatural transforma seu papel de espectadora em principal protagonista da história do casamento: “Quando o amor de sua vida fica noivo de sua melhor amiga, Maddie espontaneamente deseja o amor verdadeiro e se vê em uma realidade alternativa onde um encontro casual mostra a ela que às vezes é preciso ter cuidado com quem você deseja”, revela a sinopse oficial. Essa premissa aproxima o espectador de uma jornada de amor e autodescoberta que se combinam de forma única.

Uma história estrelada por Lindsay Lohan

A produção de ‘Um Pedido Irlandês’ levou a equipe a navegar pelas icônicas paisagens irlandesas de Dalkey, County Dublin, e outros locais pitorescos como Wicklow e Mayo, dando um toque visual de representação da Ilha Esmeralda.

O longa tem duração de 1 hora e 33 minutos e é dirigido por Janeen Damian, que também trabalhou com Lohan em ‘Christmas at a Glance’. Além disso, o elenco de ‘Um Pedido Irlandês’ é completado por Ed Speleers como James Thomas, Alexander Vlahos no papel de Paul Kennedy, Jane Seymour que interpreta Rosemary Kelly, Ayesha Curry como Heather, Elizabeth Tan e Ella Cannon entre outros.