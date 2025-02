‘O Bom Professor’: 3 razões para aguardar pela estreia do título francês

A produção francesa O Bom Professor (Pas des Vagues), dirigida por Teddy Lussi-Modeste (O Preço do Sucesso) e estrelada por François Civil (Amor à Segunda Vista e Frank), chega aos cinemas brasileiros em 27 de fevereiro de 2025, distribuída pela Mares Filmes. O longa promete emocionar e provocar reflexões sobre relações humanas, educação e justiça. Com base nos bastidores, confira três motivos para você não perder essa estreia!

ANÚNCIO

1. Uma história complexa e provocativa

O Bom Professor apresenta a jornada de Julien, um jovem professor que busca se conectar com seus alunos em um colégio. Sua dedicação especial à tímida Leslie gera mal-entendidos, levando a acusações de assédio. O boato se espalha e transforma a vida de Julien e Leslie em um verdadeiro pesadelo. O filme vai explorar as nuances das relações escolares, os desafios do magistério e a rapidez com que rumores podem destruir reputações.

2. Performance de François Civil

François Civil, conhecido por papéis marcantes em Amor à Segunda Vista e Frank, promete uma performance emocionante como Julien. Haja vista a necessidade de uma interpretação sensível, sua atuação pode ser um dos pontos altos da produção.

Leia mais:

3. Direção de Teddy Lussi-Modeste

Teddy Lussi-Modeste, que já impressionou com O Preço do Sucesso, retorna com uma direção garantindo provocar emoção no público. Em O Bom Professor, com a abordagem de temas com

plexos como falsas acusações, pressões sociais e dilemas éticos, é de se esperar que o espectador esteja imerso na trama do início ao fim.

Assista ao trailer: