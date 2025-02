Mania de Você: Molina sofre nas mãos de Mércia na reta final da novela

Molina (Rodrigo Lombardi) vai pagar caro por tentar afogar Mércia (Adriana Esteves) pela segunda vez em cenas da reta final de Mania de Você previstas para os primeiros capítulos de março. A mãe de Mavi (Chay Suede) consegue dopar o comparsa, que aparece se arrastando no chão do iate. Berta também encontra arma para matar Ísis em cenas finais da trama.

Antes disso, o bandido repete o momento em que tentou matar a ex-governanta na banheira, só que agora a cena acontece no mar, depois que ele recebe uma péssima notícia de um suiço. Descontrolado, o crápula quebra o seu notebook e convida a megera para uma tarde no iate.

Acontece que Mércia não sabe nadar, mas é convencida a usar uma boia furada por Molina, que murcha enquanto ela está no mar. Mércia chega a pedir socorro, mas o personagem de Rodrigo Lombardi na novela das nove se diverte com a situação por alguns momentos.

Mania de Você “Você acha mesmo que eu ia deixar a Luma morrer?", diz Mércia (Adriana Esteves) após dar bebida batizada para Molina (Rodrigo Lombardi) em iate (Manoella Mello/TV Globo)

Depois, ele sobe com ela para o iate e diz que foi apenas uma lição por um grande vacilo: “O que eu fiz é pouco perto do seu vacilo! Olha a carta que a Luma me mandou”, diz o vilão de Mania de Você, que foi descoberto por Luma (Agatha Moreira), que exige sua fortuna de volta.

O troco de Mércia

A personagem de Adriana Esteves se vinga de Molina momentos depois ao dopar a bebida do crápula, que pensa em matar Luma: “Você acha mesmo que eu ia deixar a Luma morrer? Antes que morra você!”, diz a mãe de Mavi, enquanto o vilão se arrasta no chão. Desacordado, o empresário é jogado numa banheira cheia de água.

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

Debora Bloch é quem leva Odete Roitman na adaptação de Manuela Dias e Paolla Oliveira assume sua filha, Heleninha Roitman. Malu Galli fica responsável por viver Celina, irmã da grande vilão, já os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam à TV Globo como Ivan e César.