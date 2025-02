Mania de Você: Berta encontra arma para matar Ísis em cenas finais

As tensões finais de Mania de Você também aparecem nas cenas envolvendo Berta (Eliane Giardini) e Ísis (Mariana Ximenes). Após anos de enganação, a milionária encontra uma arma e cogita matar a ex-nora, que também foi amante de Sirley (David Junior), seu ex-marido. Berta também faz uma premonição e as máscaras caem na reta final da trama.

Com a mesma arma com que matou Guga (Allan Souza Lima) na primeira fase da novela das nove em punho, Berta invade o quarto de Ísis no meio da noite e a surpreende e revela todo o ódio que sente por ela, que pede calma. A ricaça pede que ela revele quem é o pai biológico de Tomás (Paulo Mendes).

No entanto, será Sirley que conta a verdade para a personagem de Eliane Giardini na trama: “Era o Guga, o seu marinheiro… Amante da Isis”, diz Sirley, que aparece de repente no quarto.

Ísis desabrigada

A personagem de Mariana Ximenes não deve morrer, mas ser expulsa da mansão. Em cenas finais de Mania de Você, Berta diz que não quer mais ver Ísis em sua casa: “Te dou cinco minutos pra você pegar o que conseguir pegar da sua tralha e sair desta casa de uma vez por todas!”.

Mania de Você Ísis (Mariana Ximenes) tem cinco minutos para arrumar as malas e deixar a mansão de Berta (Eliane Giardini) (Reprodução/TV Globo)

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

Debora Bloch é quem leva Odete Roitman na adaptação de Manuela Dias e Paolla Oliveira assume sua filha, Heleninha Roitman. Malu Galli fica responsável por viver Celina, irmã da grande vilão, já os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam à TV Globo como Ivan e César.