História de Amor: Reprise conquista boa audiência na Grande São Paulo

História de Amor (1995) segue com bons índices de audiência, mesmo não decolando como a TV Globo esperava. Em sua primeira semana no ar, a novela superou os números obtidos por Cabocla, sua antecessora no Edição Especial, marcando uma média de 12 pontos entre os dias 10 e 15 de fevereiro, na Grande São Paulo, contra 11 pontos da antiga trama.

A partir desta segunda-feira, 17 de fevereiro, História de Amor assume o horário integral do Edição. A trama foi reclassificada pelo Ministério da Justiça (MJ) antes de sua estreia em 10 de fevereiro e deixou de ser recomendada para pessoas menores de 12 anos.

História de Amor Joyce (Carla Marins) é abandonada grávida por Caio (Angelo Paes Leme) (Arley Alves/TV Globo)

A razão da mudança envolve os assuntos abordados na novela de 1995, vistos como inadequados para o horário da tarde, como “consumo de droga lícita, ato violento, presença de sangue, agressão verbal, insinuação sexual, nudez velada e estupro”.

Por isso, a edição da reprise de História de Amor é trabalhada com muito cuidado nos bastidores da TV Globo. O mesmo aconteceu com outras novelas clássicas da TV Globo que voltaram à grade de programação, como Cabocla e Tieta (1989).

Relembre a novela

A novela História de Amor (1995) gira em torno do romance entre o endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer) e Sheila (Lilia Cabral), que durou dez anos mas acabou e ele se casou com Paula (Carolina Ferraz). O personagem também se envolve com Helena (Regina Duarte), enquanto suas duas ex continuam a disputá-lo.

Joyce (Carla Marins), filha de Helena, traz para o debate a gravidez precoce e o abandono dos pais. Ela é deixada de lado pelo namorado, Caio (Ângelo Paes Leme), durante a gestação e acaba sendo julgada por Assunção (Nuno Leal Maia), um pai conservador.