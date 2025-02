Garota do Momento: Um grande erro afasta Raimundo dos filhos

Raimundo (Danton Mello) comete um grande erro ao demitir Vera (Tatiana Tiburcio) no capítulo de Garota do Momento previsto para 17 de fevereiro. Ela será mandada embora por acobertar o namoro de Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente), após a proibição do empresário.

Acontece que a personagem de Tatiana Tiburcio é muito querida por todos e isso causa uma grande ruptura na família, afastando o pai dos três filhos. Uma cena da novela das seis mostra o ataque de fúria de Raimundo ao descobrir que o romance da filha continua.

Garota do Momento Raimundo (Danton Mello) escuta conselho de Vera (Tatiana Tiburcio) e permite o namoro de Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente) (Fábio Rocha/TV Globo)

Cumplicidade

O personagem de Danton Mello percebe que sua filha é muito íntima da governanta e tira satisfações para saber se ela tem alguma relação com o namoro dos jovens. Cansada de mentiras, Vera diz que sim e acaba sendo demitida pelo dono da agência de publicidade de Garota do Momento.

Revolta em casa

A demissão de Vera será vista como um erro pelos filhos de Raimundo. Além de Celeste, Beto (Pedro Novaes) e Ronaldo (João Vitor Silva) se afastam do pai, que volta atrás no capítulo de Garota do Momento previsto para 22 de fevereiro, quando ele pede para ela voltar a trabalhar em sua casa e recebe um belo não.

Garota do Momento Vera (Tatiana Tibúrcio) não volta a trabalhar na casa de Raimundo (Danton Mello) após pedido de desculpa (Fábio Rocha/TV Globo)

Vera aproveita para dar um conselho ao empresário, pedindo para que ele seja menos rígido na educação dos filhos. A partir desta conversa, ele libera o namoro de Edu e Celeste, sem imaginar que eles já tiveram sua primeira relação sexual.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.