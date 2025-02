Garota do Momento: Bia se afoga e vai para o hospital nesta cena

Bia (Maisa) passa do ponto no capítulo de Garota do Momento previsto para ir ao ar entre os dias 18 e 19 de fevereiro e acaba se afogando no mar e sendo levada ao hospital por Beto (Pedro Novaes). Recuperada, ela dá um beijo no ex e piora a situação com Beatriz (Duda Santos). Um grande erro afasta Raimundo (Danton Mello) dos filhos.

Na cena, a vilã vivida por Maisa na novela das seis da TV Globo dá um beijo no rapaz pensando que ele ainda é apaixonado por ela, já que Beto salvou sua vida. Mas, Ronaldo (João Vitor Silva) também vai ao centro médico e acaba sendo rejeitado por ela, escuttando que eles nunca mais vão se beijar.

Já fora de perigo, a filha de Juliano (Fabio Assunção) recebe alta e procura Beto nos estúdios da TV Ondas do Mar, onde acontece o beijo visto por Beatriz. O protagonista vivido por Pedro Novaes afasta a ex-namorada, enquanto a mocinha levada por Duda Santos chega e dá um beijo nele, sendo correspondida.

Garota do Momento Beatriz (Duda Santos) e Bia (Maisa) brigam em mais uma cena por causa de Beto (Pedro Novaes) (Estevam Avellar/TV Globo)

Bia fica chocada, principalmente após a briga com sua rival em Garota do Momento, onde a minada parte para cima da filha de Clarice (Carol Castro), mas acaba apanhando. Beatriz ainda manda ela ficar longe de Beto.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.